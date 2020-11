Italian Cheese Awards 2020, allori anche per il Tufieno del Vallo di Diano

E' stato selezionato tra i primi 10 formaggi aromatizzati d’Italia agli Italian Cheese Awards 2020, il Tufieno, prodotto dal migliore latte dei piccoli allevatori del Vallo di Diano, per poi essere stagionato in cantina ed affinare nel fieno .

"E’ un’esperienza mistica, non è un semplice formaggio. - ha spiegato Nicola Memoli, il nostro blogger, patron di Kasanna - Assaggiandolo, l'immaginazione prende il sopravvento, lasciando spazio alla vetta più alta della Campania (Monte Cervati), ai paesaggi incontaminati, ai sottoboschi del Vallo di Diano che ci donano ottimi tartufi, i piccoli allevatori di mucche che tutti i giorni con passione e dedizione si prendono cura dei loro animali per ottenere un ottimo latte. Tutto questo è ricerca della qualità e unicità del prodotto". Digeribile e ricco di vitamine, calcio, fosforo e proteine, il Tufieno è assolutamente una bontà da non perdere.