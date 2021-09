De.Co. Sanginella: 7 giorni di riscoperta dei sapori antichi in pasticceria, a Salerno

Il trionfo del gusto, il raduno dei golosi: è tutto pronto per l'evento che miscela innovazione e tradizione. Saranno coinvolte alcune pasticcerie di Salerno, dal 20 al 26 settembre, nella preparazione di dolci a base di uva Sanginella, ancora una volta protagonista.

I dettagli

Hanno aderito le pasticcerie Arienzo di via Baratta, Gelateria Bar Buonocore in via Paolo de Granita, Dolce e Caffè di via Paolo Volpe, Ingino e Romolo entrambe ubicate a Corso Garibaldi, Senatore di via Velia, Svizzera di via Pietro del Pezzo. L'iniziativa è autofinanziata da Claai.