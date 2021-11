Campionato nazionale di Pizza Doc: doppio premio per Vincenzo Mansi

Si è concluso martedì, presso i locali dell'Isola Verde, il 7° Campionato Nazionale di Pizza DOC. Doppia soddisfazione per il maestro della pizza, Vincenzo Mansi: "Erano diversi anni che oramai non gareggiavo più, ma non ho mai dimenticato le bellissime emozioni che si provano prima di una gara: il cuore a mille, tutti concentrati a guardarti, la paura di sbagliare, non è facile concentrarsi. Ma ce l'ho fatta: sono il primo classificato nella categoria Freestyle", ha commentato.

Vincenzo Mansi si è anche classificato 3° nella categoria Pizza fritta con un buonissimo abbinamento: fior di latte, crema di noci, cipolla di Tropea caramellata, parmigiano reggiano azienda Poggioli, salsiccia fresca e fiocchi dì ricotta alle noci in uscita. Disponibile anche in pizzeria, la nuova specialità ribattezzata "Noce fritta" rappresenta una straordinaria esplosione di sapori: non resta che assaggiarla.