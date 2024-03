La Yogurteria & Joy Bubble Tea approda a Nocera Inferiore con un nuovo store

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sale a quota 5 il numero di nuovi punti aperti dall’inizio dell’anno per La Yogurteria, brand in franchising capitanato da Alberto Langella e Gianluigi Tortora, al centro storico di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

Il marchio specializzato in yogurt gelato e frozen dessert e tante altre goloserie rafforza la sua presenza sul territorio campano aprendo un nuovo store in una delle zone più centrali della cittadina salernitana. La nuova apertura ha raccolto fin dalle prime ore tantissimi feedback positivi dalla clientela e soprattutto dai ragazzi giovani che aspettavano l’inaugurazione da giorni. Il locale molto spazioso prevede il doppio format La Yogurteria e Joy Bubble Tea con due ampie vetrine e i neon che la caratterizzano che hanno illuminato la strada.

“Da imprenditore e pasticciere ho sempre apprezzato i prodotti de La Yogurteria – racconta Luigi, il nuovo affiliato- per qualità e varietà di scelta: appena ho visto il nuovo layout me ne sono completamente innamorato, lo store rappresenta un’esperienza di gusto ma soprattutto luogo di condivisione di momenti di piacere tra amici. Lo staff di Penta mi ha seguito in tutte le fasi del progetto e ha avuto un ruolo fondamentale nella formazione e gestione del personale, fornendo gli strumenti necessari per ottimizzare le operazioni aziendali e trasferire il giusto know how ai miei dipendenti. Sono davvero felice di aver trovato professionalità e competenza per ogni ambito di gestione, il loro supporto è prezioso”. “Il nostro arrivo è stato accolto in maniera davvero positiva- sottolinea Alberto Langella, CEO e founder de La Yogurteria- siamo nati in Campania e siamo già molto affermati nel salernitano, Nocera è una città molto viva e giovane. Il nostro target di riferimento ha già trasformato La Yogurteria in un luogo di ritrovo per una merenda insieme agli amici. Nel 2024 continua lo sviluppo della rete in franchising in tutta Italia, i nuovi store arriveranno al nord e al sud sia in città sia nei centri commerciali. Chi si affida a La Yogurteria acquista un pacchetto completo di servizi e professionalità che non hanno eguali sul mercato”.