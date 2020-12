Zeppoline al miele: la ricetta di una lettrice per un Natale più buono

Tantissimi i dolci di Natale della nostra tradizione: tra questi, immancabili le zeppoline al miele, tra le più amate da grandi e piccini. Condividiamo, dunque, la ricetta fornitaci da una nostra lettrice per non far mancare uno dei sapori più attesi per le feste.

Ingredienti

500 grammi di acqua,

50 grammi di olio extravergine di oliva,

1 pizzico di sale,

scorza grattugiata di arancia e limone,

450 grammi di farina,

200 grammi di frutta candita mista

1 uovo,

500 grammi di miele,



confettini colorati

Per iniziare, in una pentola vanno versati 500 grammi di acqua, i 50 grammi di olio extra vergine d’oliva, il pizzico di sale e la scorza grattugiata, portando il tutto ad ebollizione, per togliere la pentola dai fornelli e aggiungere i 450 grammi di farina. Necessario, dunque, girare il composto evitando grumi, per poi rimetterlo nella pentola sul fuoco per pochi minuti e quindi rovesciare l’impasto in un contenitore, lasciando raffreddare per qualche minuto. Dunque, è opportuno aggiungere l’uovo e rimpastare, facendolo amalgamare. Staccando delle piccole parti, a questo punto, è necessario stenderle con il palmo della mano fino a creare dei piccoli filoncini, unendo le due estremità come a voler realizzare un fiocchetto, quindi friggerli nell'olio d’oliva. Appena dorate, le zeppoline vanno tolte dal fuoco e accarezzate con carta da cucina, per far assorbire l'olio in eccesso. A questo punto basterà sciogliere il miele in un pentolino e versarlo sulle zeppoline, su cui potranno, infine, essere sparsi anche dei confettini colorati. A questo punto...non resta che gustare la bontà made in Campania.