Tentato furto in una casa di Atena Lucana: militare mette in fuga i ladri

Tentato furto sabato sera ad Atena Lucana. Alcuni malviventi sono saliti sul balcone di un'abitazione, provando ad entrare in casa per svaligiarla.

L'episodio

Mentre i ladri provavano il colpo, per strada c'era un militare dell'esercito italiano, in ferie, che ha lanciato l'allarme e cercato di acciuffare i ladri. Questi ultimi sono però riusciti a fuggire a bordo di un'auto di grossa cilindrata: una Q5 scura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. I proprietari dell'abitazione hanno voluto ringraziare il militare per il suo intervento.