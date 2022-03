Rifugiati ucraini arrivati a Baronissi, sorrisi e applausi per grandi e piccini

E' rientrato a Baronissi il pullman che ha preso e accolto, per riportarli in Italia, 42 ucraini, che saranno ospitati da famiglie del Comune e territori limitrofi. Il pullman, partito di notte, ha fatto tappa a Medyka in Polonia, al confine con l’Ucraina.

L'accoglienza

Insieme al Comune e all'Anpas nazionale, sarà offerta assistenza, accoglienza e cure. I più piccoli sono stati accolti con tanti palloncini, mentre per tutti saranno effettuati anche tamponi anti Covid. Poi, sarà prevista una cena con tutti i rifugiati e animazione per i più piccoli. A fornire supporto anche i volontari della Pubblica Assistenza Vopi