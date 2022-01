Trovato morto in casa a Cava, lo scoprono i vigili del fuoco dietro segnalazione

Trovato morto in casa, a Cava de' Tirreni. I vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti dietro segnalazione, forzando la porta d'ingresso.

L'intervento

L'appartamento era ubicato in via Farano, zona Pianesi. All’interno c’era il cadavere di una persona anziana, un signore ultra ottantenne che viveva da solo, deceduto per cause da accertare, già da qualche giorno. I caschi rossi sono giunti sul posto e hanno forzato la porta d’ingresso, trovando il cadavere dell'uomo dietro la porta. Gli operanti indossavano tute di carta ed autorespiratori. Sul posto anche 118 e polizia di stato per gli accertamenti del caso