Salerno: cambia la società concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune

Cambia la società concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Salerno. Sono in atto, infatti, i complessi adempimenti legali, tecnici, informatici e logistici per il completo passaggio al nuovo concessionario che diventerà operativo da lunedì 22 maggio.

Il servizio informazione

Per supportare i cittadini che in questi giorni dovessero riscontrare eventuali anomalie e problemi, il Comune di Salerno ha attivato un servizio di informazione ed assistenza telefonico o via mail. Chiunque ne avesse necessità potrà, quindi, telefonare allo 089.663627 (servizio attivo dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9.00 - 12.00) o inviare una mail a info.tributi@comune.salerno.it.