Roccapiemonte, nuovi contenitori per abiti usati e oli esausti

Sono stati dislocati in vari punti della città i nuovi contenitori per la raccolta di indumenti usati e quelli per il conferimento degli oli esausti, a Roccapiemonte. Il sindaco Carmine Pagano e il Consorzio Campale Stabile comunicano che sono stati dislocati in vari punti della città i nuovi contenitori per la raccolta di indumenti usati e quelli per il conferimento degli oli esausti.

I raccoglitori per gli indumenti usati sono stati posizionati presso:

· parcheggio di via della Fratellanza, a pochi metri dal cantiere del Consorzio Campale Stabile, con presenza di telecamere;

· Centro Commerciale Famila;

· Via San Giovanni Battista;

· Piazza Amendola;

· Via Ponte.

I contenitori per conferire l’olio esausto presso:

· Piazza Aldo Moro;

· parcheggio Palazzo Marciani;

· Centro Commerciale Famila;

· Via della Fratellanza (parcheggio) con presenza di telecamere;

· Piazza Don Pompeo La Barca (alle spalle del Comune);

· Piazzetta Via Ferrentino.