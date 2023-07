Incendia la porta dell'abitazione della sua ex moglie. È accaduto ad Eboli, nel rione paterno. A rendersi protagonista di tale gesto una persona già nota alle forze dell'ordine.

L'incendio

L'uomo avrebbe appiccato l'incendio alla porta dell'abitazione della ex moglie dopo essere andato in escandescenze per ragioni ancora in corso di accertamento. A lanciare l'allarme i residenti, che hanno allertato i vigili del fuoco. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.