Arredare casa: le piante tossiche per cani e gatti

Chi, avendo uno spazio libero in casa, non lo vorrebbe abbellire con delle piante colorate e profumate? Le piante, infatti, sono una soluzione ideale per arredare una casa o uno spazio esterno ma bisogna prestare attenzione ad alcune situazioni.

Una di queste riguarda gli animali domestici: chi ha in casa un cane o un gatto dovrebbe preoccuparsi se le piante sono dannose o meno per i pet, visto che spesso le scelte verdi più eleganti e interessanti possono non andare d’accordo con la salute dei quattro zampe. Come ci si organizza allora? Basta conoscere le caratteristiche delle singole piante.

Le piante che non sono tossiche per cani e gatti

Per andare sul sicuro quando si vuole arredare casa con un bello squarcio di natura, ci si può affidare ad alcune piante dal sicuro effetto wow:

Clorofito: dona eleganza a qualsiasi ambiente, purifica l’aria ed è assolutamente pet friendly

Orchidee: quando sono in fiore, rappresentano uno degli spettacoli floreali più belli da ammirare tra le quattro mura, inoltre i quattro zampe possono conviverci senza problemi

Boston: la sua caratteristica principale è quella delle foglie che tendono ad assumere un colore verde chiaro. È perfetta per arredare con stile un salotto, meglio ancora in un luogo ben illuminato e senza la paura che possa rappresentare un pericolo per Fido e Micio

Chamadorea: nota anche coma palma minore va d’accordo con gli animali ed è davvero semplice da coltivare

Le piante da evitare se si ha in casa un cane o un gatto

I proprietari di cani e gatti dovrebbero invece tenersi alla larga da altre piante che possono risultare tossiche per i pet:

Edera: è una scelta tipica di chi vuole sfruttare il verde per ravvivare l’appartamento, peccato che sia molto tossica per cani e gatti.

Cycas revoluta: adatta per giardini e interni, è nemica giurata dei quattro zampe e può causare addirittura un avvelenamento

Monstera: è elegante e delicata, ma purtroppo è causa di intossicazioni violente nei cani e gatti che osano masticarla

Agrifoglio: tipico del periodo natalizio, rischia di rovinare lo stomaco dei pelosi, incuriositi dalla sua forma così particolare

Oleandro risulta pericoloso anche per l’uomo, dunque va gestito con la massima attenzione

Ciclamino: sa regalare colori incredibili, ma purtroppo è ugualmente tossico

Giglio: spettacolare nelle sue fioriture, non è consigliabile tenerlo troppo a portata di pet

Il consiglio è quindi quello di fare attenzione quando si arreda la casa con le piante che dovrebbero essere posizionate in zone difficilmente raggiungibili da cani e gatti per non mettere a repentaglio le loro giornate.

