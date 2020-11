Bando fitti: in liquidazione le domande risultate ammissibili

Sono in liquidazione le domande risultate ammissibili in merito al bando di concorso per il sostegno al fitto delle abitazioni principali per l’emergenza Covid-19 gestito dal Comune di Salerno. A renderlo noto è la stessa Amministrazione che spiega come i casi ammissibili sono complessivamente 486 ed i fondi assegnati dalla Regione Campania ammontano a 335.351.20 euro.

La seconda tranche

Nel frattempo gli uffici stanno verificando tutte le altre domande anomale che erano state inviate nuovamente per consentire di correggere gli errori formali. A tal proposito, la Regione Campania ha predisposto una seconda trance di finanziamento rispetto ad un importo inizialmente assegnato pari a Importo tranche iniziale di € 181.492,11, mentre l'importo successivo è pari ad € 509.589,42.

Soddisfazione da parte dell'Amministrazione Comunale: "La proficua sinergia istituzionale tra Regione Campania e Comune di Salerno ha consentito di offrire un ulteriore aiuto concreto a persone e famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19".

L’elenco dei beneficiari sarà consultabile sul sito dell’Ente www.comune.salerno.it alla sezione Albo pretorio Online.