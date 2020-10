Legge contro omofobia e misoginia, l'Arcigay di Salerno scende in piazza

Il Comitato Arcigay Salerno aderisce alla mobilitazione nazionale a sostegno della Legge contro l’Omofobia e la Misoginia. Appuntamento in Piazza Sant’Agostino nel pomeriggio di oggi, sabato 17 ottobre alle 17.30. per un momento di sensibilizzazione, confronto e visibilità̀ per ribadire l’urgenza di una legge efficace che contrasti con pratiche di promozione e con strumenti efficaci, non solo di ordine repressivo, il dilagare della violenza a sfondo omotransfobico e contro le donne. L’appello degli organizzatori è rivolto a tutte e tutti affinchè “anche da Salerno si alzi un coro a sostegno di un percorso di estensione dei diritti e delle tutele per tutte e tutti”.

Il commento

“Sono passati diversi anni dall’ultima mobilitazione di questo tipo - ha dichiarato Francesco Napoli - quando in occasione dell’approvazione della Legge sulle Unioni Civili oltre cento piazze italiane si colorarono di partecipazione civile a sostegno di quella legge. Oggi torniamo in piazza, pur con tutte le cautele del caso, per sostenere un’altra legge, un ulteriore tassello di avanzamento dei diritti e delle tutele per tutte e tutti. Pur in un momento storico difficile, dove le priorità sembrano essere altre e queste battaglie possono sembrare anacronistiche, siamo consapevoli invece che proprio quando si tratta di tutelare il benessere di tutte e tutti, proprio quando la comunità si stringe e tenta di superare egoismi ed individualismi, è il momento di ribadire con forza l’urgenza di strumenti normativi e di promozione sociale a sostegno di percorsi indispensabili non solo per contrastare il clima di odio e discriminazioni che vediamo diffondersi – ha commentato Napoli - Sarà un momento breve, strettamente rispettoso delle normative in materia di contenimento della pandemia che stiamo attraversando. Avremo un breve confronto e un simbolico flash-mob. Confidiamo nella partecipazione di quanti in questi anni, soprattutto enti, istituzioni, associazioni, gruppi e movimento, stanno animando un percorso territoriale di rete intorno alle battaglie di rivendicazione di diritti e tutele in ogni campo. L’esperienza del 25MayPride ha sancito ancora una volta questa unità e questa vitalità del tessuto sociale e civile. Vogliamo tenere alta l’attenzione e viva la mobilitazione per proseguire insieme in questo percorso di crescita umana e civile del nostro territorio” ha concluso Napoli.