Lavori per la rete fognaria, per 90 giorni chiusa via Solimena a Nocera Inferiore

Nuovi lavori di completamento del primo lotto della rete fognaria a Nocera Inferiore. Il cantiere si sposterà ora in via Francesco Solimena che, come disposto da un’ordinanza firmata dal comando di polizia municipale, resterà chiusa al traffico per novanta giorni. Nel provvedimento si legge che dalle ore 7 del del 25 gennaio 2022 alle ore 18 del 22 aprile 2022

Le indicazioni

In via Solimena, tratto compreso dall’intersezione con via Bosco Lucarelli all’intersezione con largo San Biagio, è istituito il divieto di transito veicolare e divieto di sosta, con rimozione forzata H24 ambo i lati. Sarà consentito il transito a passo d’uomo dei soli veicoli in uso ai residenti dell’area, compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori;

in via Dentice D’Accadia, tratto compreso dall’intersezione con via Domenico Rea all’intersezione con via Solimena, è istituito il senso unico alternato, con divieto di accesso in uscita per via Francesco Solimena.