Scontri tra ultras della Nocerina e del Brindisi, centinaia di tifosi nel mirino

Scontri tra ultras della Nocerina e del Brindisi, al vaglio video di telecamere e ripresi con i telefonini. Così come testimonianze di residenti e cittadini. Un centinaio, ma forse di più, il numero di tifosi che rischia di finire nell'indagine della polizia, per quanto accaduto domenica pomeriggio nella zona di Grotti, a Nocera Superiore e a pochi passi dallo stadio "S. Francesco".

L'indagine

Le due tifoserie, già in cattivi rapporti da tempo, avevano costretto le forze di polizia a predisporre un piano di sicurezza. La Questura aveva infatti stabilito un percorso scortato per consentire ai tifosi pugliesi di giungere allo stadio. Questi ultimi, tuttavia, non avrebbero seguito le disposizioni. Trovandosi nelle strade di Nocera Superiore, nella zona di Portaormana. Erano armati di mazze di plastica e pietre, finendo per scontrarsi con gli ultras rossoneri. Molti di questi erano a volto coperto. Tre auto dei tifosi pugliesi sono state danneggiate, mentre un tifoso brindisino è stato colpito in testa da una pietra. Per lui quattro punti di sutura in ospedale, da dove poi è stato dimesso. Per un altro, invece, solo grande choc. La partita si è svolta regolarmente. Al termine, i tifosi ospiti sono stati messi sulle auto e accompagnati fino al tragitto verso casa. Due tifosi della Nocerina, invece, sono stati portati in commissariato per accertamenti. Per loro c'è il rischio quasi certo del Daspo. L'inchiesta prosegue, insieme alle autorità pugliesi, per individuare i protagonisti della violenza di domenica scorsa, che ha costretto cittadini e residenti a chiudersi in casa per evitare di essere minacciati o colpiti a loro volta.