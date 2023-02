Contributo Tari 2022 a Pagani: pubblicate le graduatorie per case e negozi

Sono state pubblicate le graduatorie dei contributi Tari 2022 per utenze domestiche e per utenze non domestiche a Pagani. "Tra le più grandi soddisfazioni che abbiamo raggiunto lo scorso anno c'è stata poter allargare la platea dei beneficiari del contributo Tari, ampliando le fasce di reddito Isee e andando finalmente a premiare anche chi ha sempre pagato" commenta il sindaco Raffaele Maria De Prisco: "Lo avevamo promesso e abbiamo lavorato in concertazione con gli uffici per riuscirci. Il nostro interesse nel dare un supporto economico nella regolarizzazione dei pagamenti alle fasce meno abbienti si è perciò combinato nella progettazione di questo contributo nella volontà di premiare quelle famiglie che pagano e hanno sempre pagato, destinando uno stanziamento importante che ha assicurato la copertura totale agli idonei che hanno presentato domanda".

I numeri ci hanno dato ragione

Ben 1422 famiglie quest'anno riceveranno il contributo tari 2022 che equivale al saldo dell'ultima rata della Tari o all'eventuale rimborso per chi avesse effettuato già l'intero pagamento. Le utenze non domestiche idonee al contributo sono poi circa 100. "Un altro aiuto fondamentale erogato agli esercenti della nostra città. Per chi avesse effettuato l'intero pagamento della Tari e non abbia ancora consegnato l'Iban è pregato di farlo, protocollando i dati quanto prima. Le graduatorie sono provvisorie con divisione di idonee e non idonee (con suddivisione per fuori termine, non presenti in anagrafe tributaria e mancanza dei requisiti/pagamenti), onde consentire eventuali ricorsi" conclude De Prisco. Sul sito del Comune di Pagani è stato pubblicato l'elenco dei beneficiari del contributo per le utenze domestiche e non domestiche.