Inverno alle porte: la data di accensione dei termosifoni a Salerno

L'inverno è ormai alle porte e sono tanti i salernitani che hanno già tirato giù i cappotti dagli armadi. Divulgato, dunque, il calendario circa la possibilità di ricorrere ai riscaldamenti centralizzati.

In particolare, a Salerno, come altre città italiane ricadenti nella stessa area geografica, si potranno accendere i termosifoni dal 15 novembre fino al 31 marzo, e per non più di 10 ore al giorno. L'orario e le date di accensione variano da zona a zona nello Stivale, considerando anche la differenza di clima tra Nord e Sud. Il calendario viene definito da una legge nazionale che si ripete in maniera praticamente identica ogni anno.