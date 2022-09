Inverno alle porte: la data di accensione dei termosifoni a Salerno

L'inverno è ormai alle porte e sono tanti i salernitani che hanno già tirato giù i cappotti dagli armadi. Divulgato, dunque, il calendario circa la possibilità di ricorrere ai riscaldamenti centralizzati. In particolare, quest'anno, anche a causa della crisi energetica, il Ministero della Transizione Ecologica ha apportato alcune modifiche sostanziali ai classici calendari.

Le nuove regole

In particolare le nuove regole variano in base alla zona geografica (sono state individuate 6 diverse fasce climatiche) ed entreranno in vigore entro la fine del mese di settembre. Tra le misure previste dal governo ci sono la riduzione di un grado della temperatura per il riscaldamento degli edifici, lo slittamento di 15 giorni per l'accensione degli impianti e la riduzione di un'ora nel corso della giornata.

La data di accensione dei termosifoni

nella zona A i riscaldamenti potranno essere accesi: per 5 ore al giorno dall'8 dicembre al 7 marzo;

nella zona B per 7 ore al giorno dall'8 dicembre al 23 marzo;

nella zona C per 9 ore al giorno dal 22 novembre al 23 marzo;

nella zona D per 11 ore giornaliere dall'8 novembre al 7 aprile;

per la zona E per 13 ore al giorno dal 22 ottobre al 7 aprile;

per la zona F non è prevista alcuna limitazione.

Quando si accendono i termosifoni quest'anno?

Per quanto riguarda la nostra provincia, quasi tutta compresa nella zona D, i termosifoni saranno accesi per 11 ore giornaliere dall'8 novembre al 7 aprile.