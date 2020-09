Imbiancare casa: come fare usando il fai da te

Le pareti di casa contribuiscono ad arredare e creare un ambiente armonioso e in ordine. Tuttavia, a causa del trascorrere del tempo e per lo smog, gli ambienti tendono a perdere in brillantezza e ad assumere un colorito spento. I muri sporchi rischiano di dare all’ambiente un aspetto poco curato e trasandato. Nel caso di belle giornate o di tempo libero, è possibile dare un nuovo look alla casa in poco tempo.

Cosa fare prima di tinteggiare

Tinteggiare le pareti è un lavoro che permette di ottenere ottimi risultati, se ci si dedica con calma e parsimonia. Prima di iniziare bisogna valutare lo stato delle pareti, se ci sono crepe o buchi devono essere riparate in modo da lavorare su una base uniforme. Infine, oltre a scegliere il colore, bisogna capire di quanta pittura necessitiamo.

Per comprare la giusta quantità, calcolate i metri quadrati da imbiancare escludendo finestre e porte e moltiplicare il tutto per due. Anche con le pareti poco rovinate, meglio dare due mani di pittura e avere un risultato uniforme.

La pittura da scegliere

Quando si decide di tinteggiare l’interno è importante scegliere un prodotto che non inquini e senza agenti chimici. Le più indicate in questo caso sono le idropitture, prodotti a base di acqua, resistenti e anche se si sporcano possono essere pulite senza perdere colore.

Se in casa ci sono soggetti allergici o bambini, meglio scegliere quelli a base minerale, resistenti a batteri e muffe, in questo caso meglio scegliere la pittura anticondensa o termoisolante: questa è composta da particelle di vetro che riducono la formazione della condensa sui muri.

Come imbiancare

La prima cosa da fare è coprire i pavimenti e i mobili con teli trasparenti per metterli al sicuro da goccioline e schizzi di tempera, mentre il battiscopa e gli infissi possono essere protetti con lo scotch di carta che li proteggerà dalle sbavature. Se ci sono buchi o crepe sul muro è preferiibile ripararli con dello stucco da stendere con una stecca. Una volta asciutto per livellarlo dovete passare più volte la carta vetrata così da ottenere una parete liscia. Poi, bisogna prendere la vernice e versarla, di un terzo, in un secchio. Molte tempere sono pronte all’uso, ma se per voi è troppo densa e quindi difficile da stendere potete allungarla con l’acqua, mescolare e iniziare ad utilizzarla subito, perché una volta diluita non può essere conservata.

A questo punto immergete il rullo all’interno per poi sgocciolarlo ulla griglia in modo da eliminare il prodotto in eccesso. Lo stesso procedimento vale quando utilizzare la pennellessa negli angoli. Infine, bisogna stendere la pittura partendo dal soffitto, in modo da formare delle strisce dritte, se riuscite, per avere il colore uniforme una volta iniziata una parete meglio terminarla subito per evitare che si asciughi e avere zone con sfumature differenti. Ancora, per concludere, rifinite gli angoli e i profili con il pennello.

Una volta stesa la prima mano in tutta la stanza, per passare la seconda dovete attendere che la parete sia asciutta e ripetere l’operazione precedente. Usate della carta vetrata per evitare che cadano gocce sui muri per non sporcare.

Siete pronti ora per togliere i teli e attendere che la tempera sia del tutto asciutta, i tempi variano in base alla stagione e al tipo di vernice utilizzata.

