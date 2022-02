Giustizia, il consiglio regionale chiede ripristino del tribunale a Sala Consilina

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato all'unanimità, con 36 voti favorevoli, la proposta di legge alle Camere per modificare il decreto legislativo 155 del 7 settembre 2012 in materia di riorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero per il ripristino del tribunale di Sala Consilina, in provincia di Salerno.

Il messaggio

"La soppressione del tribunale di Sala Consilina, che è stato accorpato al tribunale di Lagonegro nel distretto di Potenza, è stato un errore e una vergogna - ha spiegato il consigliere Corrado Matera (Misto) - perché ha privato i cittadini di quel territorio del diritto alla giustizia, penalizzando una delle realtà giudiziarie più virtuose a fronte di costi assolutamente contenuti, ed ha esposto il territorio alla presenza della criminalità. Insieme con altre Regioni chiediamo il ripristino di questo importante tribunale". "Questa proposta di legge - ha sottolineato Michele Cammarano (M5s) rappresenta un altro importante segnale per le aree interne". "La Regione Campania - ha aggiunto il capogruppo di Iv, Tommaso Pellegrino - ha espresso da subito una posizione chiara in difesa del tribunale di Sala Consilina, ben sapendo che la decisione è in capo al governo"