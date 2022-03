Lutto a Salerno, morto il fioraio Amedeo Quaglia

Il quartiere di Pastena è a lutto per la morte di Amedeo Quaglia, titolare de La Ramblas, storico negozio impegnato nella vendita di fiori e piante in via Umberto Zanotti Bianco.

Il lutto

Amedeo era molto conosciuto, non solo nel quartiere. Persona generosa e affettuoso, con grande passione per la sua attività. L'uomo era ricoverato all'ospedale Da Procida. L'uomo, di 61 anni, lascia la moglie e i due figli. La cerimonia funebre avrà luogo domani, alle ore 10, presso la chiesa di Gesù Redentore (Quartiere Europa). La camera ardente è stata allestita presso la Funeral Home e Omega in via Cappella Superiori 3, a Salerno