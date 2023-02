Patenti nautiche "facili", le prime condanne del tribunale a Salerno

Patenti nautiche facili, acquistate senza fare l'esame teorico né quello pratico, con la complicità di un sottufficiale della Capitaneria di porto. Arrivano le prime condanne dopo la maxi inchiesta, durata meno di un mese, della Procura di Salerno. Le sentenze riguardano le persone finite in misura cautelare, a luglio scorso, per le quali il pm aveva chiesto il giudizio immediato.

Le condanne

Con i riti abbreviati, è stato condannato a 4 anni di reclusione il sottufficiale presso l'Ufficio Patenti Nautiche della Capitaneria di Porto di Salerno, ritenuta figura chiave dell'inchiesta. Rispondeva di accuse di corruzione oltre che di falso ideologico. Giudicati in abbreviato anche i due ritenuti mediatori, a 3 anni e 4 mesi e a 4 anni e 4 mesi. Ha invece patteggiato 2 anni di reclusione un nocerino. Le indagini partirono da anomalie riscontrate nel corso di una verifica di routine su procedure di rilascio elle patenti nautiche e si svolsero anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre che con i servizi tradizionali di osservazione, controllo e pedinamento. I reati contestati vanno dalla falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici a corruzione per atto contrario al dovere d'ufficio. Le perquisizioni ebbero come obiettivo la ricerca delle patenti nautiche e altro materiale utile alle indagini. Furono sequestrati titoli abilitativi ma anche denaro contante per un totale di 50.000 euro, ritenuti il profitto della corruzione. Le patenti nautiche rilasciate da stampati autentici e registrate a un primo controllo sembravano regolari e venivano consegnate in cambio di 2.000/3.000 euro a seconda dell'intermediario e del tipo di abilitazione richiesta, se cioè la patente prevedeva di poter navigare entro le 12 miglia o senza limiti. Salerno era diventata una centrale operativa smistamento di questi titoli abusivi. Il resto degli indagati affronterà il processo a piede libero, circa 60.