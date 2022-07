Tagli ai treni della Circum, Scafati isolata: la protesta in provincia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Scafati non merita di essere tagliata dalla rete dei trasporti. La Circum è fondamentale per la nostra città, forse anche più della "stazione dello Stato". La decisione di tagliare le corse della linea Napoli-Poggiomarino, che attraversa la nostra città, è una scelta miope. Personalmente farò tutto quanto nelle mie possibilità per ripristinare le corse utili a studenti e lavoratori". Così Michele Russo, consigliere comunale di "Insieme per Scafati", interviene sulla decisione dell'Eav di sospendere le corse sulla tratta scafatese fino al 31 agosto. "Questa battaglia va oltre le ideologie ed i partiti. Serve compattezza per la comunità, già mortificata da scelte scellerate di una determinata parte politica. Ma ora bisogna cristallizzare il problema: tagliare fuori Scafati dalle tratte della Circum significa toglierle il principale vettore in termini di mobilità pubblica. Scafati e la Circum vivono in simbiosi da sempre e lo dimostrano i dati dei passeggeri che utilizzano i convogli dell'Eav per arrivare a Napoli. Dalla Regione mi aspetto una scelta a tutela dei cittadini. Dal Comune mi attendo che questa sia la battaglia di tutta la classe politica e non la solita lotta contro il "bersaglio" politico di turno".

L'attacco del sindacato

"L'ennesimo taglio delle corse della Circumvesuviana, che penalizza in particolare i pendolari della provincia di Salerno e in questo caso Scafati, sono lo schiaffo della politica a territori già martoriati. Mi spiace sentire il silenzio assordante dei parlamentari salernitani e delle altre sigle sindacali provinciali sul caso. Personalmente, investirò la segreteria nazionale della Cisal del problema". Così Gigi Vicinanza, segretario della Filp Cisal Salerno, è intervenuto sui tagli alla linea della Circum "Napoli-Poggiomarino-Scafati" fino al 31 agosto scorso. "Come faranno lavoratori e studenti fino a quella data? Raggiungeranno Napoli in elicottero? Tagliare le corse è assurdo e vergognoso. Non si tiene conto del popolo dei pendolari. Si isolano interi territori. Come rappresentante della Cisal investirò i vertici del sindacato nazionale affinché si ripristino le corse interrotte".