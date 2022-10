Sarno, via libera al "Bonus Idrico Integrativo" e "Stop Morosità"

Due importanti misure di sostegno al reddito sono state varate dal Consiglio del Distretto Sarnese-Vesuviano dell'Ente Idrico Campano: il "Bonus Idrico Integrativo" e "Stop Morosità" . Il bonus integrativo si concretizza in una agevolazione tariffaria a carattere sociale da destinare ai nuclei familiari in gravi difficoltà economiche e sociali. Consente di avere uno sconto in bolletta che va da un minimo di 50 euro ad un massimo di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare titolari di un’utenza attiva per uso domestico residente o uso condominiale, in possesso di un’attestazione ISEE inferiore o uguale a 12.000 euro.

Le altre informazioni

Per la misura "stop morosità", invece, il nucleo familiare deve avere come requisiti l'attestazione ISEE inferiore o uguale a 12.000 euro e situazione di disagio temporale causato da perdita del lavoro, malattia, con particolare riferimento alle situazioni per le quali l’utilizzo significativo della risorsa idrica

è necessario per ridurre il disagio della malattia stessa e altre condizioni di disagio debitamente certificate. La documentazione con i relativi modelli della domanda sarà disponibile presso lo sportello del Comune di Sarno dopo la pubblicazione.