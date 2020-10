Esenzione della TARI alle attività colpite dalla crisi: l'annuncio del sindaco di Battipaglia

Il Comune di Battipaglia esonererà le attività obbligate a chiudere durante il periodo di crisi Covid-19 dal pagamento della TARI: ad annunciarlo il sindaco Cecilia Francese che ha spiegato che le coperture verranno trovate utilizzando le risorse del bilancio comunale.

Il Comune di Battipaglia sta affrontando con grande attenzione ed anche con scelte coraggiose la questione della riduzione del prelievo tributario sulle attività economiche già colpite dagli effetti della chiusura dovuta al Covid-19.

Sull'IMU è intervenuto il Governo col Decreto"ristori" accogliendo le sollecitazioni dell'ANCI con la eliminazione della seconda rata. Sulla TARI dovevano intervenire i Comuni esentando dal pagamento della stessa quelle attività obbligate a chiudere durante i mesi di crisi! Occorreva ovviamente coprire il costo del servizio igiene urbana!

I Comuni avevano tre opzioni:

rinviare il tutto nel 2021; caricare le somme non introitate sulle altre attività non domestiche (quelle che avevano lavorato durante la crisi)! Trovare le risorse nel proprio bilancio.

Noi abbiamo scelto la terza strada, al fine di non spostare la questione gravando così sul bilancio 2021; di non gravare su altre attività economiche, generando una sorta di conflittualità fra soggetti comunque già in difficoltà!

Abbiamo seguito la strada più difficile quella che, non a caso, pochissimi altri Comuni hanno adottato: caricare il costo del servizio sul bilancio comunale!

Questo, ovviamente, è stato possibile grazie all'immenso lavoro di messa in ordine dei conti del Comune di Battipaglia, di questi 4 anni , che oggi ci consente anche questo tipo di scelta politica - non facile - nell'interesse di tutti i cittadini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cecilia Francese