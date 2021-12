Bonus affitto: bando pubblicato, al via la presentazione delle domande in Campania

Pubblicato, il bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione per l’annualità 2021: le risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili alla Regione Campania sono pari a 20.761.217,92 euro. Per richiedere il contributo è necessario avere un ISEE inferiore di 22.500 euro, essere intestatari di un contratto di locazione valido nel 2021 e regolarmente registrato, essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione 2021 e non aver usufruito del reddito di cittadinanza ed in particolare della quota del reddito destinata all'affitto.

Come presentare la domanda

Per compilare la domanda, l'intestatario del contratto deve avere disponibile SPID, Attestato ISEE, Contratto di locazione e Numero IBAN (intestato al richiedente): le domande potranno essere caricate in piattaforma a partire dal 15 dicembre e fino al 2 febbraio 2022 entro le ore 18, esclusivamente on-line al seguente indirizzo: https://bandofitti2021.regione.campania.it/

Per qualsiasi richiesta di chiarimenti è possibile inviare una mail al seguente indirizzo (fino al 25 gennaio): bandofitti@regione.campania.it

Il bando>>>Clicca qui