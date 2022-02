Raccolta differenziata a Baronissi: al via la distribuzione dei bonus per i cittadini più virtuosi

Allori per i cittadini più virtuosi di Baronissi. Dal 14 gennaio, infatti, in distribuzione le premialità 2021 (ecobonus, olio dop, ecc.) in favore dei cittadini più virtuosi nel conferimento dei materiali all’Isola Ecologica, che siano in regola con il pagamento TARI.

Il ritiro

La distribuzione dei “bonus” avverrà all’Isola Ecologica i giorni dispari dalle ore 9 alle ore 13.