Bonus Tari: a Pagani via libera per il contributo a copertura della quarta tara

Via libera per il bonus Tari alle famiglie e agli esercenti paganesi: sarà erogato il contributo a copertura della quarta rata. "Avevamo promesso che avremmo dato alle famiglie e ai commercianti paganesi un contributo sulla tariffa dei rifiuti, premiando finalmente anche chi è in regola con i pagamenti ed allargando la platea alla maggioranza della popolazione, e così è stato", ha detto orgoglioso il sindaco Raffaele Maria De Prisco. Pubblicati sul sito del Comune di Pagani, infatti, i bonus tari per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche.

Il commento

"Abbiamo lavorato con tutte le nostre forze, in sinergia con gli uffici, per allargare a tutta la popolazione l’opportunità di usufruire del bonus delle utenze domestiche, estendendo la fascia di reddito Isee fino a 35.000, 00 euro, e premiando soprattutto le famiglie in regola con i pagamenti, prevedendo la copertura totale della quarta rata della Tari, a chi abbia pagato almeno le prime tre rate. Sono stati destinati a questo bonus ben 393 mila euro circa, che speriamo andranno esauriti con contributi per tutta la popolazione. - ha detto il primo cittadino- Dall’altra parte abbiamo voluto un bonus che favorisse anche i commercianti paganesi e li incentivasse, con un contributo per utenze non domestiche, per chi è in regola con i pagamenti 2020 e 2021, con la copertura della 4 rata da un minimo del 26% dell’importo fino alla copertura totale a seconda delle risorse disponibili. Al bonus delle utenze non domestiche abbiamo assegnato l’ingente somma di 220 mila euro circa".

Il bonus sarà erogato tramite compensazione contabile o tramite bonifico bancario nel caso di pagamento già effettuato dell’importo complessivo di tutte le rate Tari 2022. Le istanze per entrambi i bonus sono scaricabili dal sito web ai seguenti link o ritirabili in forma cartacea presso Palazzo San Carlo e devono essere consegnate all’ufficio protocollo entro le ore 14 del 5 dicembre 2022.

BONUS UTENZE DOMESTICHE

www.comunedipagani.it/comunicati/Viewcomunicati.asp?idn=761

BONUS UTENZE NON DOMESTICHE

www.comunedipagani.it/comunicati/Viewcomunicati.asp?idn=764