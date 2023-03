Salerno Pulita: in arrivo oltre 57mila lettere agli utenti Tari salernitani

E’ in corso la spedizione delle lettere ad oltre 57mila utenti Tari salernitani. "All’interno troverete una card, conservatela con cura perché consentirà di accedere, da subito ed in futuro, ad importanti servizi", annuncia Salerno Pulita sui social.

Le novità

Le nuove Card di Salerno Pulita prevedono, infatti, punti e premi in base alla raccolta differenziata. Con la card si potrà accedere e conferire materiali nei Centri di Raccolta Comunale Fratte e Arechi senza necessità di doversi accreditare di volta in volta, ricevere una dotazione semestrale di sacchetti di carta per conferire carta e cartoncino, prelevare da appositi dispenser, dopo aver conferito oggetti da avviare al riciclo, la dotazione bimestrale di buste di plastica trasparenti per la raccolta del non differenziabile e del multimateriale, che avranno stampati codici a barre specifici associati alle singole card e ricevere punti in base ai materiali conferiti nei centri di raccolta. Circa i punti, iscrivendosi a Promoshops.it (a cui si potrà accedere anche con un’APP dedicata), sarà possibile ricevere i premi previsti in catalogo.