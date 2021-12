Tari 2021: la precisazione del Comune di Salerno

Il Comune di Salerno ha voluto fare una precisazione in merito al codice tributo TEFA riportato all'interno degli avvisi di pagamento della TARI 2021. Questo codice, infatti, non è riferito a presunti interessi di mora, bensì al Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente devoluto alla Provincia di Salerno, che fino all'anno 2020 era già compreso nel codice 3944 TARI.

L'altra precisazione

Il Comune, inoltre, precisa che il decreto del Mef del 1° luglio 2020 ha previsto che, a decorrere dall'annualità 2021 e per le successive, la riscossione del tributo TEFA avvenga distintamente da quello della TARI utilizzando appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate.