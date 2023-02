Baronissi, inaugurato il "mangiaplastica": premi per chi ricicla

Taglio del nastro, ieri, a Baronissi, nel viale Pertini, per l'eco compattattore, alias mangiaplastica, per il riciclo delle bottiglie di plastica.

Parla il sindaco

"Chi vi deposita bottiglie di plastica usate riceverà dalla macchina bonus da spendere presso negozi convenzionati. - ha spiegato il sindaco Gianfranco Valiante - L'eco-compattatore, fornito gratuitamente dal Ministero della Transizione Ecologica al nostro Comune per i buoni risultati green, e' per noi un iniziale passo di un processo che dovrà portare alla completa sostituzione delle bottiglie di plastica con quelle di vetro. La plastica crea danno all'ambiente. L'invito a tutti è di servirsi, dove possibile, del vetro, ma nella consapevolezza che ogni radicale cambiamento culturale richiede tempo e maturazione, esortiamo chi non è ancora pronto ad utilizzare il mangiaplastica".