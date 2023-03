Portale del Contribuente: il Comune di Castel San Giorgio sempre più a portata di click

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Continua il processo di digitalizzazione del Comune di Castel San Giorgio che diventa sempre più Smart e sempre più vicino ai cittadini.

Un nuovo progetto portato avanti dall'assessore Antonia Salvati e che renderà il nostro Ente sempre più dinamico e più a misura di cittadino. Il nuovo servizio telematico parte proprio dalle esigenze dei nostri concittadini-utenti-dichiara il sindaco Paola Lanzara-. Dopo lo Sportello Unico per l'edilizia digitale attivato lo scorso 27 febbraio, per la presentazione, protocollazione e gestione delle pratiche afferenti le nuove attività edilizie, arriva ora lo Sportello del Contribuente. La semplificazione e la velocizzazione del rapporto con il cittadino rappresentano una risorsa non soltanto per la nostra comunità, ma un'opportunità economica anche per l'amministrazione pubblica.Un altro importante risultato raggiunto grazie all'impegno dell'assessore alla Digitalizzazione Antonia Salvati ” - ha commentato il primo cittadino Paola Lanzara.

Con Linkmate della Ditta Advanced Systems i cittadini di Castel San Giorgio, oltre alla possibilità di procedere al pagamento dei servizi già attivati su PagoPa (attualmente 29), potranno accedere allo sportello telematico con cui il contribuente stesso può svolgere in autonomia la maggior parte delle pratiche che abitualmente si effettuano allo sportello, senza recarsi fisicamente presso l'ufficio tributi. Una volta scelto dalla Home page del sito istituzionale del Comune di Castel San Giorgio https://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/, la finestra 'servizi online' e 'Portale del Contribuente', l' utente potrà effettuare l'accesso con Spid o CIE.

Il nuovo sportello virtuale consentirà di:



-visualizzare la propria situazione IMU e Tari;

-visualizzare tutti i versamenti effettuati;

-consultare dati catastali , piante e mappe dei propri immobili;

-prenotare appuntamenti per gli uffici Imu e Tari;

-consultare la propria situazione relativa al Canone Unico Patrimoniale.