Tari, ritardi nella consegna dei bollettini: sul sito del Comune modulo fai-da-te

Un problema di natura informatica ha creato problemi nella distribuzione dei bollettini per il pagamento della Tari 2021 al Comune di Salerno.

Il modello fai da te

C’è il rischio, visti i ritardi, che molti cittadini non riescano a ricevere in tempo utile – prima della scadenza del 30 novembre, che in una delle ultime riunioni della giunta è stato fissato per il pagamento della prima delle tre rate o dell’unica soluzione – il documento con il quale riuscire a mettersi in regola. Sul sito del Comune è stata predisposta la compilazione online di un modulo che permette, inserendo una serie di dati, di determinare l’importo che ogni contribuente dovrà versare e di stampare il modello F24 che sarà utile per procedere al pagamento della tassa locale sui rifiuti.