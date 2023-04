Nocera Superiore: stralcio integrale delle cartelle esattoriali per i debiti residui fino a 1.000 euro

Stralcio integrale per i debiti residui fino a 1.000 euro a Nocera Superiore. Lo ha stabilito l'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Giovanni Maria Cuofano: sarà applicato l’annullamento delle cartelle esattoriali fino a 1000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 –– deliberando l’adesione a quanto stabilito dalla Legge Finanziaria 2023 che ha previsto tale possibilità di scelta da parte degli Enti. L’adozione della Delibera di adesione allo “stralcio totale” si inserisce nel perimetro normativo introdotto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha disposto una serie di misure volte a supportare le imprese e, in generale, i contribuenti nell’attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell’emergenza pandemica e all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, cui questo Ente intende allinearsi. Tale agevolazione è prevista nella Legge Finanziaria anche per i debiti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, le cui cartelle fino a 1000 euro saranno stralciate automaticamente dall’Agenzia delle Entrate riscossione.

I dettagli

Non rientrano nella misura relativa allo stralcio le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione, tuttavia, il recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e i debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.