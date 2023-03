Tari e card, Salerno Pulita: "Al via il ritiro delle buste per la raccolta del non differenziabile e del multimateriale"

I titolari di utenze domestiche Tari che hanno ricevuto la card di Salerno Pulita, da lunedì 27 marzo, potranno recarsi presso i centri di raccolta comunale Fratte e Arechi per prelevare, dopo il conferimento di oggetti da avviare al riciclo, le buste per la raccolta del non differenziabile e del multimateriale (plastica, acciaio, alluminio, cartone da bevanda).

L'avviso

Al momento del ritiro, previsto una sola volta ogni 2 mesi, basterà mostrare la card.