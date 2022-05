Comune di Salerno, istanze di esenzione e riduzione della Tari entro il 30 giugno

Entro il 30 giugno, potranno essere presentate le istanze di esenzione e riduzione della Tari 2022: sul sito del Comune di Salerno, al link https://bit.ly/3kF7ZCr , sono presenti i modelli di domanda insieme all’elenco dei Patronati e i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) con i quali l’Ente ha sottoscritto apposita convenzione per garantire senza oneri, assistenza e supporto nella compilazione e trasmissione. Non sarà consentito l’accesso agli Uffici della TARI per avere informazioni. Le istanze - compilate e corredate dalla documentazione da cui risultino i requisiti e le condizioni previste dal regolamento comunale - potranno essere presentate:

a) via pec all’indirizzo: tari@pec.comune.salerno.it;

b) presso i Patronati e i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con l’Ente e di seguito indicati;

c) presso lo sportello al pubblico sito all’ingresso del Settore Tributi - via Giacomo Costa n. 2 - nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle 16.30.

Per info:

- via e-mail all’indirizzo: a.vaccaro@comune.salerno.it;

- via telefono ai numeri: 089663614 e 089663611 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle 16.30.