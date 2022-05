Al via la riscossione della Tari a Pellezzano: tariffe invariate, parla il sindaco

Al via, la spedizione degli avvisi di pagamento della Tari, a Pellezzano. A renderlo noto è il Sindaco, dott. Francesco Morra: il pagamento del tributo può essere effettuato o con un unico versamento entro il 31 maggio 2022 o, in alternativa, in quattro rate (entro il 31 maggio 2022, 1 agosto 2022, 30 settembre 2022 e 5 dicembre 2022). “Come facilmente intuibile – ha spiegato il primo cittadino - l’Amministrazione ha inteso confermare le tariffe Tari dell’anno 2021 anche per l’anno in corso 2022, senza alcuna modificazione, questo anche in considerazione del difficile biennio trascorso, rispetto al quale, per la tassa rifiuti si è riusciti ad applicare, a supporto delle situazioni più delicate, opportuni interventi economici agevolativi”.

I dettagli

I contribuenti che, per qualsiasi motivazione, non abbiano ricevuto l’avviso Tari emissione ordinaria 2022 entro la data di scadenza del 31 maggio 2022, o per qualsiasi altra informazione inerente la tassa, possono rivolgersi all’Ufficio Tributi nei giorni di accesso al pubblico. Infine, i contribuenti interessati a ricevere l'avviso di pagamento in formato elettronico (in sostituzione dell'avviso cartaceo), possono fare richiesta - esclusivamente tramite posta elettronica o PEC - ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it o ufficio.tributi@comune.pellezzano.sa.it Una opportunità che va nella direzione della semplificazione amministrativa e del rispetto dell'ambiente.