Fioriere cittadine distrutte a Vietri sul Mare, la rabbia del sindaco: "Balordi"

Vandali in azione, nella notte scorsa a Vietri, a danno delle fioriere cittadine. Lo denuncia il sindaco Giovanni de Simone. Alcuni balordi hanno “dato sfogo alla loro stupidaggine” distruggendo dei vasi, alcuni di questi all’altezza della villa comunale.

Questa notte dei balordi hanno dato sfogo alla loro stupidaggine prendendosela con dei vasi. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine sono stati individuati e stamattina procederò alla denuncia per danni al bene pubblico per far risarcire il comune. Sono atti che lasciano senza parole e che denotano, per questi soggetti, il dramma di un serio disagio sociale.