Cava de' Tirreni- Gemellaggio tra l'UCSS "Cavensi" e il Circolo Culturale Ricreativo "Pegaso" per abbattere le barriere. Domenica 22 ottobre 2023, a Cava de' Tirreni, si terrà un evento di gemellaggio tra l'Unione Culturale Sportiva Sordi "Cavensi" e il circolo culturale ricreativo "Pegaso" di Montano Antilia. L'evento, dal titolo "Insieme oltre le barriere", è stato organizzato da Leonardo Carrato, sensibile alle tematiche della disabilità. L'obiettivo della giornata è quello di far conoscere il mondo dei sordi alla comunità udente. Nel corso della giornata, i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere la storia e la cultura dei sordi, grazie agli interventi del Presidente Andrea Foglia dell'UCSS "Cavensi" e dell'attore Antonio Bisogno,attore della Compagnia teatrale “ Gestum” che si esibirà in una performance in Lingua dei segni Italiana. Le interpreti Carmela e Giuseppina Lodato terranno una lezione pratica sulla LIS. L'Unione Culturale Sportiva Sordi "Cavensi" è nata nel 1991 e si occupa di promuovere i diritti delle persone sorde, di diffondere la cultura e la lingua dei segni e di offrire servizi e attività sociali e ricreative alle persone sorde. Il circolo culturale ricreativo "Pegaso" di Montano Antilia è stato fondato nel 1994 con lo scopo di creare un punto di ritrovo per i giovani del paese ed è impegnato in attività sociali e ricreative. Le due associazioni, che operano in due comuni della provincia di Salerno, hanno come obiettivo quello di creare un ambiente inclusivo e accessibile ai sordi e agli udenti. Il gemellaggio rappresenta un'occasione per condividere esperienze e conoscenze, e per promuovere iniziative e attività che possano coinvolgere un pubblico più ampio. L'evento è gratuito e aperto a tutti. C.L.