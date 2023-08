Cava de' Tirreni: “scontro-incontro di corpi”, la mostra d'arte del mac fest 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Come ogni anno, il MAC fest vede un palinsesto composto da eventi molteplici e multidisciplinari, dai live music ai workshop, dall’open factory alle tavole rotonde che trattano temi di attualità. La mostra della sua V edizione ha come parola chiave il termine “Ricerca” e, incrociando i temi della creatività e della libera espressione, vuole lasciare libero spazio agli artisti e alle artiste affinché possano far emergere emozioni e impressioni plurali. Fotografia, pittura e illustrazione sono solo alcune delle forme artistiche sperimentate dai 27 artisti selezionati che, attraverso la presentazione delle proprie opere, concorrono al Premio della Giuria e al Premio del Pubblico. La premiazione avrà luogo il 2 settembre alle ore 22:00 presso il Social Tennis Club. Lo scopo della Macass APS, promotrice del Festival e del concorso artistico, è di mettere in luce le produzioni artistiche locali e internazionali. In particolare, le curatrici della mostra Giovanna Avventurato e Carmen Sorrentino descrivono così gli intenti della rassegna artistica: «Oggigiorno è sempre più difficile osservare in modo critico ciò che ci riguarda, sia dentro che fuori. Cosa significa fare arte oggi? Quali sono le lenti attraverso cui gli artisti guardano il mondo? Su cosa ci si sofferma? E il corpo? Queste le domande a cui gli artisti e le artiste di questa edizione hanno tentato di dare risposta». La partecipazione agli eventi del MAC fest è gratuita grazie al contributo di BPER Banca, La Doria S.p.A., Di Mauro S.p.A. e Simmons & Simmons LLP. MAC fest gode dell’Alto patrocinio del Parlamento europeo e della Provincia di Salerno. I nomi degli artisti selezionati: Marco Alfano Tecla Apicella Sofia Attanasio Marianna Battipaglia Benedetta Bisogno Manuela Borrelli Giulia Bozzetti Maria Cammarota Umberto Carotenuto Armando Cartigiano Mauro Casalino Manolo Celano Giulia Cirella Luisanna De Simone Maria Rita Ferronetti Antonio Lavorgna Rosa maiorino Balducci Alessandra Maisto Giuseppe Martinelli Piervincenzo Nocera Roberto Olivieri Paola Passantino Pierpaolo Maria Perrone Aeden Russo Barbara Spatuzzi Laura Chilivani Angela Tammaro Pengpeng Wang