Concerto del 1° maggio a Santa Teresa: divieto di asporto di alcolici, bicchieri, lattine e bottiglie

Tutto pronto per il concerto del 1º maggio tutto salernitano promosso da Cgil, Cisl, Uil e Comitato “Verso il Primo Maggio” con il patrocinio del Comune. Si rinnova, infatti, il tradizionale appuntamento di 1MayDay, "nel ricordo di Gerardo Ceres, indimenticabile sindacalista", come ricordato dal Comitato Verso il 1 maggio. L’appuntamento sarà alle 17 di domenia, presso l'arenile di Santa Teresa, dove si esibiranno artisti nazionali e internazionali.

In occasione della manifestazione, dunque, per la tutela del decoro urbano e dell'incolumità pubblica, il Comune ha disposto il divieto di vendita per asporto, abbandono e consumo di bevande alcoliche e super alcoliche e il divieto di vendita per asporto, abbandono e consumo di tutte le bevande con bottiglie, bicchieri o contenitori in vetro o lattine in alluminio. Unica eccezione, l'ordinario servizio ai tavoli per la clientela. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 14 del 1 maggio alle ore 3 del 2 maggio, nelle aree limitrofe alla manifestazione.

