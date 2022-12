Il 10eLotto premia la Campania: vincite a Nocera e San Valentino Torio

Il 10eLotto premia la Campania con vincite complessive per 42.500 euro: come riporta Agipronews, a Qualiano, in provincia di Napoli, è stato centrato un 9 da 20mila euro mentre a San Valentino Torio sono stati realizzati due 4 Extra da 11.250 euro ciascuno.

L'altra vincita

C'è stato anche un tris di vincite per un totale che supera i 72mila euro: la più alta - da 25.350 euro - è stata centrata a Nocera Inferiore. Poi festa a Casoria, con un colpo da 24.900 euro e a Napoli, con altri 22.500 euro. Tanta curiosità.