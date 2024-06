Salerno, l'attacco di Santoro: "Perdere il 118 sarebbe uno smacco per la città"

Polemica in consiglio comunale sulla possibile delocalizzazione della centrale operativa del 118. Durante l'assise, la vicesindaca Paky Memoli ha risposto al consigliere della Lega, che nei giorni scorsi aveva sollevato la questione. "Il 118 - ha spiegato la vicesindaca - per norma deve essere allocata sul territorio dell'Asl. Sul territorio comunale di Salerno non è stata trovata una struttura idonea, individuata invece a Nocera Inferiore.

La replica

Inevitabile la replica di Santoro: "Non possiamo permetterci , chiedo di verificare la presenza di un immobile in città. Delocalizzare il 118 sarebbe uno smacco, sono pronto alle barricate