"Preserviamo il Tusciano": raccolti 20 sacchi di rifiuti e materiali ingombranti

L'evento "Amiamo, difendiamo, preserviamo il fiume Tusciano", organizzato dall'associazione Casa Pachamama con il patrocinio del Comune di Olevano sul Tusciano, ha evidenziato la continua problematica dello sversamento dei rifiuti lungo gli argini del fiume Tusciano.

I rifiuti raccolti

Tubi per l'irrigazione, teli di plastica, reti per la raccolta delle olive lacerati e altri materiali agricoli abbandonati indicano chiaramente alcuni proprietari di terreni agricoli come responsabili. I volontari hanno ripulito l'area, raccogliendo circa 20 sacchi di rifiuti e materiali ingombranti. "È una questione di responsabilità collettiva," afferma Carmen Rosalia, presidente dell'associazione. Parallelamente, l'artista Gennaro Branca ha completato un murale dedicato alla natura, simbolo di speranza e rispetto per l'ambiente.