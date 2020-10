Non si ferma all'Alt e fa un incidente: non aveva la patente ma possedeva un coltello, 24enne nei guai

E' finito nei guai un 24enne di Salerno dai carabinieri, per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Il giovane di Giffoni A.A., già noto alle Forze di Polizia, la mattina del 27 ottobre, in via dei Mille, era stato notato a bordo di una Mercedes Classe A, fermo al semaforo. Non appena i militari hanno intimato l’alt al soggetto, questi si è dato alla fuga sgommando, nonostante il semaforo fosse ancora rosso.

Il fatto

Dopo un inseguimento di 3 km, e ben 3 incroci semaforici superati con il rosso, il giovane ha provocato un testacoda in via Gagarin per tentare di eludere il controllo. Con una manovra fulminea, i militari sono riusciti però a porre l’auto di servizio di traverso, tagliandogli ogni possibile via di fuga. Bloccato e perquisito, l'uomo, senza patente, aveva un coltello a serramanico. Dunque, è stato tratto in arresto e condotto presso il proprio domicilio. Applicata, per lui, la misura della presentazione alla Polizia Giudiziaria.