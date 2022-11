“Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”: la cerimonia a Salerno

Commozione e raccoglimento, oggi 4 novembre, in occasione del 104° anniversario del “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, tradizionale cerimonia organizzata dalla Prefettura di Salerno in collaborazione con il Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), in ricordo dell’armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore il 4 novembre del 1918,e che sancì la fine della prima guerra mondiale.

La manifestazione

Dopo la deposizione delle corone d’alloro da parte del Prefetto e delle Autorità militari e civili al Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto, la cerimonia è proseguita in Piazza Amendola, con l'alzabandiera solenne sulle note dell’Inno d’Italia. A seguire, la lettura dei messaggi augurali del Presidente della Repubblica, del Ministro della Difesa e della Preghiera per la Patria, con la partecipazione dell’Orchestra di Fiati e del Coro del Liceo Musicale “Teresa Confalonieri” di Campagna. Dunque, nel “Teatro Augusteo” sono state consegnate le onorificenze al “Merito della Repubblica Italiana” e un attestato di pubblica benemerenza rilasciato dal Ministero dell’Interno.