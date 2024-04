“9 minuti con l’Arcivescovo”, Bellandi si esprime anche sull'eventuale sospensione delle lezioni per la festa di fine Ramadan

Ritorna, oggi, “9 minuti con l’Arcivescovo”, la consueta conversazione video con l'Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. L'Arcivescovo, in particolare si è soffermato sulla recente Visita ad Limina Apostolorum dei Vescovi Campani in Vaticano e sull’incontro con il Santo Padre, per poi parlare dei festeggiamenti per il XXV anniversario del Seminario Metropolitano Giovanni Paolo II che si concluderanno ad ottobre e, quindi, della esposizione “Seminario in mostra” inaugurata il 18 aprile. Inoltre, S.E. Monsignor Bellandi ha annunciato un interessante riallestimento temporaneo dei codici e delle opere medievali in programma al Museo Diocesano San Matteo.

Sospensione delle lezioni per la festa di fine Ramadan

Infine, l’Arcivescovo ha espresso la sua posizione in merito alla disposizione della Regione Campania circa la possibilità, per le scuole del territorio, di sospendere le lezioni in occasione della festa di fine Ramadan, in caso di numeri elevati di alunni musulmani, intendendo quel giorno come festività religiosa. "Credo che non si debbano fare delle battaglie ideologiche su questi argomenti, di natura politica. Si deve guardare al bene e all'interesse reale di studenti e docenti e, in questo senso, occorre valutare scuola per scuola, in base al numero di alunni appartenenti ad altre religioni al fine di rispettare date significative per loro - ha osservato l'Arcivescovo - Plaudo alla possibilità secondo la quale, laddove ci fossero presenze numerose di alunni musulmani, si possano anche interrompere le lezioni per il Ramadan. Questo dovrebbe essere, in genere, l'atteggiamento richiesto alle istituzioni scolastiche: l'elemento religioso non è estraneo alla dimensione educativa dei ragazzi. Bisogna tenere quindi presente alcune date più significative". "A volte purtroppo vedo che questo non è così vero neanche per l'ambito cattolico - incalza Sua Eccellenza Monsignor Bellandi - perchè mi risulta talvolta che alcuni esami universitari vengano fissati in date che per noi cattolici sono importanti come il Venerdì Santo. Degli studenti che conoscevo, infatti, hanno dovuto sostenere degli esami in una data che per noi è centrale: dovrebbe, invece, esserci rispetto per tutti e optare per le scelte migliori, prestando attenzione alla dimensione religiosa".