“9 minuti con l’Arcivescovo”: dal Libano, ai prossimi eventi diocesani fino alla Santa Pasqua: parla sua eccellenza monsignor Bellandi

Nuovo appuntamento, oggi, 31 marzo 2023, ultimo venerdì del mese, con le interviste video all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, sua eccellenza monsignor Andrea Bellandi.

I temi trattati

L’Arcivescovo in “9 minuti”, si è soffermato sul suo recente viaggio in Libano, sulla sigla del protocollo per la rete dei musei, sull'esposizione della Sacra Sindone presso la Cattedrale di Salerno. E, ancora, sulla nomina a presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito del paganese Giuseppe Contaldo e, infine, sui principali appuntamenti diocesani in vista della Santa Pasqua, con il suo augurio per tutta la comunità.

Per visionare l'intervista>>>Clicca qui