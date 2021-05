Lavori sull’A30, chiude la stazione di Castel San Giorgio: i disagi

Stop alla circolazione veicolare notturna per alcuni giorni. In alternativa viene consigliato di utilizzare la stazione di Nocera Pagani

Disagi in vista per gli automobilisti. Per consentire lavori di pavimentazione, dal km 42+100 al km 45+300 sulla A30 Caserta-Salerno, sarà chiusa la corsia di marcia, in entrambe le direzioni. Lo comunica la società Autostrade.

L’avviso

Di conseguenza, la stazione di Castel San Giorgio sarà completamente chiusa, in entrata e in uscita: dalle 22 di mercoledì 5 alle 6 di giovedì 6 maggio; dalle 22 di venerdì 7 alle 6 di sabato 8 maggio. In alternativa viene consigliato di utilizzare la stazione di Nocera Pagani.